Beyoğlu'nda kaza: Dolmuş köprüden düşürdü!

İstanbul Beyoğlu'nda meydana gelen trafik kazasında, bir dolmuşun park halindeki otobüse çarpması sonucu ciddi bir olay yaşandı. Kazanın ardından savrulan dolmuşun çarptığı bir kişi köprüden düştü ve toplamda 5 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumu ağır olarak bildirildi. Olay, akşam saatlerinde Tarlabaşı Bulvarı'nda gerçekleşti ve çevrede büyük paniğe yol açtı.

Kaza Nasıl Meydana Geldi?

Unkapanı istikametinde seyir halinde olan dolmuş, henüz bilinmeyen bir nedenle yol kenarında park halinde bulunan otobüse çarptı.

seyir halinde olan dolmuş, henüz bilinmeyen bir nedenle yol kenarında park halinde bulunan otobüse çarptı. Kaldırımda yürüyen bir kişi, savrulan dolmuşun çarpmasıyla birlikte köprüden düştü.

Olay Yerine Müdahale

Çevredekilerin ihbarı üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

hızla olay yerine sevk edildi. 2'si ağır olmak üzere 5 yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kazayla İlgili Soruşturma

Polis ekipleri, kazayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.



