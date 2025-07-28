Suriye'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Suriye'nin Humus kentinde bugün saat 05.31'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, depremin merkez üssü Suriye'nin Humus kenti olarak belirlendi. Sarsıntının büyüklüğü 4,1 olarak kaydedildi.

Depremin Detayları

Depremin merkez üssü: Suriye'nin Humus kenti

Büyüklük: 4,1

Saat: 05.31

Derinlik: 5,96 kilometre

Hatay'ın Yayladağı ilçesine uzaklık: 192 kilometre

Bölgedeki Durum

Sarsıntının, Hatay'ın Yayladağı ilçesine yaklaşık 192 kilometre uzaklıkta ve 5,96 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi. Depremle ilgili gelişmeler ve olası artçı sarsıntılar için yetkililer tarafından takip sürdürülmektedir.



