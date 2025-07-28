Oyuncak poşetinden cephanelik çıktı!
İstanbul'da jandarma, sokakta yürüyen şüphelileri durdurdu ve oyuncak poşetinde tam 50 tabanca, 50 şarjör ve 79 mermi buldu.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 28 Temmuz 2025 07:08, Son Güncelleme : 28 Temmuz 2025 07:10
İstanbul'da silah kaçakçılığına karşı yürütülen operasyonlar kapsamında önemli bir başarıya imza atıldı.
Jandarma, Eyüpsultan ilçesinde yaklaşık bir aydır takip ettiği iki ayrı silah kaçakçısı gruba eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüpheliler, sokakta yürüdükleri sırada jandarma ekipleri tarafından aniden durduruldu. Bu operasyon sırasında, şüphelilerden birinin elindeki oyuncak poşetinde tabanca olduğu tespit edildi.
Yapılan aramada, poşetin içindeki karton kutuda çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.
Operasyonun Detayları
- 50 ruhsatsız silah
- 50 şarjör
- 79 mermi
Gözaltı ve Tutuklama
Operasyon sonucunda 6 şüpheli gözaltına alındı ve silah kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklandı.