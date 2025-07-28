TBMM'de 8 bin 792 soru yanıtsız kaldı!

Meclis'in 28. dönemi boyunca milletvekilleri, Meclis Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ve bakanlara toplam 30 bin 546 yazılı soru önergesi verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 28. Dönem 3. Yasama Yılı'nı yoğun bir tempoyla tamamladı.

3. Yasama Yılı çalışmalarına 1 Ekim 2024'te başlayan TBMM Genel Kurulu, 21 Temmuz'dan itibaren 1 Ekim Çarşamba gününe kadar tatile girdi.

Bu yasama yılında, 7'si uluslararası anlaşmaların uygun bulunduğuna dair kanun teklifi olmak üzere toplam 32 kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı ve Meclis'te yoğun bir soru önergesi trafiği yaşandı.

Soru Önergeleri ve Cevaplanma Durumu

CHP'li vekiller: 12 bin 128 soru önergesi

12 bin 128 soru önergesi DEM Partili vekiller: 8 bin 181 soru önergesi

8 bin 181 soru önergesi MHP'li vekiller: 320 soru önergesi

320 soru önergesi AK Partili vekiller: 39 soru önergesi

Cevaplanan ve Cevaplanmayan Soru Önergeleri

4 bin önerge süresi içinde cevaplandı.

önerge süresi içinde cevaplandı. 16 bin 908 önerge süresi geçtikten sonra cevaplandı.

önerge süresi geçtikten sonra cevaplandı. 839 önergenin cevaplanma süreci devam ediyor.

önergenin cevaplanma süreci devam ediyor. 8 bin 792 soru önergesi ise cevaplanmadı.



