İstanbul Boğazı'nda Yoğun Sis: Görüş Mesafesi Azaldı
İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yoğun sis, Boğaz ve çevresinde etkili oldu. Görüş mesafesi düştü, trafik olumsuz etkilendi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 28 Temmuz 2025 08:51, Son Güncelleme : 28 Temmuz 2025 08:51
İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sis, özellikle Boğaz ve çevresinde etkili oldu. Kent genelinde görüş mesafesi önemli ölçüde azalırken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis altında kaldı. Şişli ve Beşiktaş gibi merkezi ilçelerde de trafikte görüş mesafesi düştü.
İstanbul Boğazı'nda Sis Etkisi
- Boğaz ve çevresinde sabah saatlerinde yoğun sis oluştu.
- Görüş mesafesi önemli ölçüde azaldı.
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis altında kaldı.
- Şişli ve Beşiktaş'ta trafikte görüş mesafesi düştü.