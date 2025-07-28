İstanbul Boğazı'nda Yoğun Sis: Görüş Mesafesi Azaldı

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sis, özellikle Boğaz ve çevresinde etkili oldu. Kent genelinde görüş mesafesi önemli ölçüde azalırken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis altında kaldı. Şişli ve Beşiktaş gibi merkezi ilçelerde de trafikte görüş mesafesi düştü.

İstanbul Boğazı'nda Sis Etkisi