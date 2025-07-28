İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay tahliye edildi

Soruşturma sürecinde, örgütün elebaşı olduğu iddia edilen Aktaş'a ilişkin detaylar araştırılırken, İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay da bu kapsamda tutuklanmıştı. Korzay, etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde verdiği ifadelerle soruşturmanın seyrini etkiledi.

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