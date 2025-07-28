ÖTV sonrası araç fiyatlarında denetim: 103 milyon liralık ceza!

Ticaret Bakanlığı, yeni Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarının ardından otomobil piyasasındaki fiyat değişimlerini yakından takip etmektedir. Motorlu kara taşıtı ticaretinde adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısının oluşturulması ve sürdürülmesi amacıyla düzenlemeler, denetimler ve önleyici tedbirler kararlılıkla uygulanmaktadır. Bu kapsamda, kamu düzeninin korunması ve tüketici haklarının gözetilmesi için çeşitli adımlar atılmıştır.

Otomobil Piyasasında Fiyat Takibi ve Denetimler

Bakanlık, ÖTV oranlarında yapılan yeni düzenlemeler sonrası sektördeki fiyat değişimlerini yakından izlemektedir. Manipülatif fiyat artışları, kural dışı satış uygulamaları ve piyasayı bozucu faaliyetlerde bulunan kişi ve kuruluşlara karşı titiz incelemeler yürütülmekte, tespit edilen aykırılıklara karşı idari para cezaları uygulanmakta ve gerektiğinde yaptırımlar devreye alınmaktadır. Tüm düzenlemeler, kayıt dışılığın azaltılması, tüketicinin korunması, fiyat istikrarının sağlanması ve piyasa dengesinin korunması amacıyla büyük bir kararlılıkla hayata geçirilmektedir.

Yetki Belgesi ve İkinci El Taşıt Ticareti

İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yalnızca yetki belgesine sahip işletmeler tarafından gerçekleştirilebilmektedir.

tarafından gerçekleştirilebilmektedir. Bir takvim yılı içinde üçten fazla taşıt satışı ticari faaliyet olarak kabul edilmektedir.

ticari faaliyet olarak kabul edilmektedir. Yetki belgesi olmadan ikinci el taşıt ticareti yaptığı tespit edilen 220 gerçek ve tüzel kişiye yaklaşık 103 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır.

idari para cezası uygulanmıştır. Kayıt dışı taşıt ticaretinin önüne geçmek için vatandaşların kullanımına sunulan e-Devlet tabanlı ihbar modülü ile yetki belgesiz faaliyet gösteren kişi ve işletmeler şikayet edilebilmektedir.

Piyasa Bozucu Uygulamalara Karşı Alınan Tedbirler

Kovid-19 sürecinde artan manipülatif fiyat hareketleri ve stokçuluk gibi uygulamalara karşı 6 ay 6 bin kilometre pazarlama ve satış kısıtlaması ile ilan fiyatı kısıtlaması getirilmiştir.

ile ilan fiyatı kısıtlaması getirilmiştir. Bu düzenlemeleri ihlal eden 131 yetkili bayi ve oto galericiye 52 milyon 462 bin lira , ilan kısıtlamasını ihlal eden 476 kişi ve kuruluşa 95 milyon 668 bin lira idari para cezası uygulanmıştır.

, ilan kısıtlamasını ihlal eden idari para cezası uygulanmıştır. 31 yetkili bayinin yetki belgeleri iptal edilmiş, bu işletmelerin bir yıl süreyle ikinci el taşıt ticareti yapmaları yasaklanmıştır.

Güvenli Ödeme Sistemi ve EİDS Uygulamaları

Türkiye Noterler Birliği ile yapılan işbirliğiyle oluşturulan Güvenli Ödeme Sistemi sayesinde ikinci el taşıt satışlarında bedelin eşzamanlı ve güvenli biçimde ödenmesi sağlanmıştır.

ile yapılan işbirliğiyle oluşturulan sayesinde ikinci el taşıt satışlarında bedelin eşzamanlı ve güvenli biçimde ödenmesi sağlanmıştır. Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) ile kimlik bilgilerini doğrulamayan kişilerin ilan vermesi önlenmiş, yetki belgesiz galerilerin ilan açmasının önüne geçilmiştir.

ile kimlik bilgilerini doğrulamayan kişilerin ilan vermesi önlenmiş, yetki belgesiz galerilerin ilan açmasının önüne geçilmiştir. Sadece aracın sahibi, ikinci derece akrabaları, eşi veya yetki belgeli işletmeler ilan verebilecektir. Yetkilendirme işlemleri vatandaşlar tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden yapılmaktadır.

Vatandaşların menfaatini önceleyen her türlü düzenleyici tedbir ve denetim bundan sonra da aynı ciddiyetle sürdürülecektir.



