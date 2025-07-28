BIST 100 haftaya yükselişle başladı!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,29 yükselişle 10.672,99 puan seviyesinden başladı. Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks, günü yüzde 0,43 değer kaybederek 10.642,60 puan ile tamamlamıştı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 30,39 puan ve yüzde 0,29 artış gösterdi. Bankacılık endeksi yüzde 0,53, holding endeksi ise yüzde 0,39 değer kazandı.

Sektörel Performanslar

En çok kazandıran sektör: Sigorta (%1,01)

En fazla kaybettiren sektör: Madencilik (%4,04)

Küresel Piyasalarda Gelişmeler

Küresel piyasalarda, ABD ile Avrupa Birliği (AB) arasında sağlanan ticaret anlaşmasının ardından risk algısının azalmasıyla özellikle endeks vadeli kontratlarda yükselişler gözlemleniyor. ABD ve Çin arasındaki görüşmelerden gelecek detaylar öncesinde ise Asya borsalarında temkinli bir seyir öne çıkıyor.

Analistlerin Değerlendirmeleri ve Teknik Seviyeler

Analistler, bugün yurt içinde sektörel enflasyon beklentilerinin, yurt dışında ise ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksi verisinin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.800 puan direnç, 10.600 ve 10.500 seviyeleri ise destek konumunda bulunuyor.



