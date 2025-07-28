TCMB 'Sektörel Enflasyon Beklentileri'ni yayımladı

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hane halkı oranı, geçen aya göre 4,1 puan azalışla yüzde 26,6 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( TCMB ), Temmuz 2025 " Sektörel Enflasyon Beklentileri " raporunu yayımladı. Bu rapora göre, farklı grupların enflasyon beklentilerinde önemli değişiklikler gözlemlendi.

Yıllık enflasyon beklentileri, temmuz ayında piyasa katılımcıları ve reel sektör için gerilerken, hane halkı için yükseldi.

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