Bursa'da kamyon devrildi: 10 ton biber zeytinliğe saçıldı!

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir kamyon zeytinlik alana devrildi.

Olayda, kamyon sürücüsü ekiplerin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarıldı ve 10 ton biber etrafa saçıldı. Kazanın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bu tür kazalar, hem trafik güvenliği hem de taşınan ürünler açısından önemli sonuçlar doğurabiliyor.

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