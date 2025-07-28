Bursa Valiliği: Orman yangınlarıyla ilgili FETÖ bağlantılı bir kişi gözaltına alındı

Bursa'da orman yangını çıkardığı iddia edilen şüphelinin, FETÖ Terör Örgütüne üye olmak sebebiyle Hava Kuvvetlerinden ihraç edildiği ortaya çıktı. Polis operasyonuyla yakalanan ve aracında benzin bidonları ele geçirilen şahsın psikiyatri hastası olduğu da belirlendi.

Bursa Valiliği, orman yangınlarıyla ilgili başlatılan soruşturmada FETÖ bağlantılı bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Günlerdir süren orman yangınlarıyla ilgili yapılan açıklamada, geçmişte FETÖ ile bağlantısı nedeniyle hakkında işlem yapılmış bir şahsın gözaltına alındığı belirtildi.

Bursa Valiliği'nin Açıklaması

Orman yangınlarına ilişkin alınan ihbarlar doğrultusunda Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal soruşturma başlatıldı.

ilişkin alınan ihbarlar doğrultusunda tarafından derhal soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, geçmişte FETÖ ile bağlantısı nedeniyle hakkında işlem yapılmış bir şahıs gözaltına alındı.

Soruşturmanın Seyri

Yetkililer, orman yangınlarının çıkış nedenini aydınlatmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bursa Valiliği, kamuoyunu gelişmeler hakkında bilgilendirmeye devam edeceğini belirtti.





Olayın Gelişimi

Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkisinde çıkan ve kısmen kontrol altına alındıktan sonra yeniden alevlenen orman yangınının sebebi araştırılıyor.

Vatandaşlar tarafından ormanda görülen ve sürücüsü olduğu 03 HK plakalı kamyonetin kasasında benzin bidonu bulunan Ufuk Aytekin (30), şikayet üzerine Kışmanlar köyünde yangın çıkardığı iddiasıyla yakalandı.

Şüphelinin Geçmişi ve Psikolojik Durumu

2015 yılında Hava Astsubay Meslek Yüksekokulundan mezun oldu.

yılında Hava Astsubay Meslek Yüksekokulundan mezun oldu. Hava Kuvvetleri Komutanlığında astsubay olarak görev yaparken 2019 yılında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmaktan işlem gördü.

yılında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmaktan işlem gördü. Adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı ve yargılama sonucu 5 yıl Hükmün Açıklamasının Geri Bırakılması kararı aldı.

kararı aldı. 2021 yılında 375 sayılı KHK ile ihraç edildi.

yılında 375 sayılı KHK ile ihraç edildi. 2024-2025 yıllarında 4 ayrı psikiyatri tedavi kaydı bulunduğu belirtildi.

Olay Anı ve İfadeler

Ufuk Aytekin, bir anlık düşüncesizlikle ilçe merkezindeki petrol istasyonundan bidon ile benzin aldığını, kendi arabasıyla Kışmanlar parkına giderek ağaçları tutuşturduğunu, bu sırada cep telefonunun yere düşüp yandığını, elinde ve ayaklarında hafif yanıklar oluştuğunu, ardından olay yerinden kaçtığını ifade etti. Kendisini kimsenin yönlendirmediğini belirtti.

Soruşturma Devam Ediyor

Gözaltındaki Ufuk Aytekin, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sorgulanıyor. Olayla ilgili yeni gözaltıların olabileceği bildirildi.



