Kene tehlikesi Sivas'ta can almaya devam ediyor: 12. ölüm!
Sivas'ın Zara ilçesinde kene tutunması sonucu hastaneye kaldırılan 50 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi. Kentte kene nedeniyle ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Temmuz 2025 10:57, Son Güncelleme : 28 Temmuz 2025 10:58
Sivas'ta kene tutunması sonucu hastanede tedavi altına alınan 50 yaşındaki kadın, hayatını kaybetti.
Kentte kene nedeniyle ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Bu durum, bölgede kene vakalarının ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi. Özellikle yaz aylarında artış gösteren kene vakaları, vatandaşların dikkatli olmasını gerektiriyor.
Kene Vakası Detayları
- Olay, Sivas'ın Zara ilçesinde meydana geldi.
- 50 yaşındaki A.Y., vücuduna tutunan keneyi fark etti.
- Bir süre sonra rahatsızlanan kadın, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
- Durumu ağırlaşan A.Y., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.