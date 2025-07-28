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YKS tercih süreci çarşamba günü başlayacak

2025 YKS tercih süreci çarşamba günü başlayacak. Tercih işlemleri, 30 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kılavuz yayınlandıktan sonra tercih ekranı aktif olacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Temmuz 2025 11:02, Son Güncelleme : 28 Temmuz 2025 11:04
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YKS tercih süreci çarşamba günü başlayacak

YKS tercih sürecinde adaylar, 2025 ÖSYM YKS tercih kılavuzuna göre istedikleri üniversite ve bölümleri seçeceklerdir. Tercih işlemleri 30 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Kılavuz yayınlandıktan sonra tercih ekranı aktif hale gelecektir. Bu süreçte adayların dikkat etmesi gereken birçok önemli detay bulunmaktadır. Tercihlerin doğru ve bilinçli yapılması, öğrencilerin gelecekteki eğitim ve kariyer hayatlarını doğrudan etkileyecektir.

2025 YKS Tercihleri Nasıl Yapılır?

Adaylar tercihlerini puanlarına değil, başarı sıralarına göre yapacaklardır. Geçen yılın sıralamaları bu süreçte yol gösterici olacağından YÖK Atlas verilerinin incelenmesi gerekmektedir. Tercihler, https://ais.osym.gov.tr adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifreyle yapılacaktır.

Adaylar, mezun oldukları okul türüne ve puanlarına göre hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyip, sadece bu tablolardaki programlar arasından tercih yapabileceklerdir. Tercih listesi oluşturulurken program kodu, adı, bağlı olduğu fakülte/üniversite bilgileri ve istek sırası göz önünde bulundurulmalıdır.

YKS'de Kaç Tercih Hakkı Var?

Adaylar YKS tercihlerinde en fazla 24 tercih yapabilecektir. Tercih listesinin ilk sıralarına, sadece çok istedikleri bölümleri, puan yeterli olmayabilir kaygısı yaşamadan yazmaları önerilmektedir. Ancak, kazanılsa bile kayıt yaptırılmayacak bir bölümün tercih listesine eklenmemesi gerekmektedir. Tüm tercihler, istek sırasına göre düzenlenip, listenin genel uyumu mutlaka kontrol edilmelidir.

YKS Tercihleri Yaparken Nelere Dikkat Edilmelidir?

YKS tercih kılavuzu doğrultusunda adaylar 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite tercihlerini yapacaktır. Tercih işlemleri üniversitelerin taban puanları ve öğrencilerin başarı sıralamaları dikkate alınarak gerçekleşmektedir. Üniversite tercihi, öğrencilerin geleceğini şekillendirecek en önemli kararlardan biridir. Hangi üniversitede eğitim alınacağı, hangi bölümde öğrenim görüleceği ve hangi mesleğin seçileceği bu tercihlerle belirlenmektedir. Bu nedenle tercih yaparken dikkatli ve bilinçli hareket etmek büyük önem taşımaktadır.

Uzmanların Önerileri

  • Tercih tarihlerini kaçırmayın: Her yıl ÖSYM tarafından belirlenen takvime göre tercihlerinizi zamanında yapmalısınız.
  • Gerçekçi bir liste oluşturun: Sıralamanıza uygun üniversite ve bölümleri tercih etmeye özen gösterin. Sıralamanızdan çok yukarıda kalan bölümler yerine, sıralamanızla örtüşen ya da bir miktar altında kalan seçeneklere yönelin.
  • Önceliklerinizi belirleyin: Tercih listenizi oluştururken ilgi alanlarınızı, hedeflerinizi ve beklentilerinizi göz önünde bulundurun.
  • Bölüm ve üniversiteyi iyi araştırın: Okumak istediğiniz bölümün iş olanaklarını, akademik kadrosunu ve üniversitenin eğitim kalitesini mutlaka inceleyin.
  • Fiziksel olanaklara dikkat edin: Üniversitenin bulunduğu şehir, kampüs koşulları, yurt olanakları ve sosyal imkanlar da karar sürecinde etkili olmalıdır.
  • Ek fırsatlara bakın: Burs olanakları, staj imkanları, Erasmus ve yurtdışı değişim programları gibi akademik desteklerin olup olmadığını kontrol edin.
  • Yan dal ve çift anadal seçeneklerini öğrenin: İkinci bir alanda eğitim alma fırsatları, üniversite tercihini daha cazip kılabilir.
  • Liste sıralaması önemli: En çok istediğiniz bölümleri listenin üst sıralarına yazın. Çünkü yerleştirme, tercih sırasına göre yapılır.

Adaylar, üniversite hayallerine bir adım daha yaklaşmak için tercih sürecinde hem puanlarını hem de kişisel hedeflerini dikkate almalıdır. Unutulmamalıdır ki doğru tercih, sağlam bir geleceğin ilk adımıdır.


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