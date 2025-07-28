Gaziantep'te meslek lisesinde yangın
Gaziantep Karacaahmet Mahallesi'nde bir meslek lisesinin mobilya atölyesinde sabah saatlerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 28 Temmuz 2025 11:12, Son Güncelleme : 28 Temmuz 2025 11:13
Gaziantep'te bir meslek lisesinin mobilya atölyesinde sabah saatlerinde yangın çıktı. Olay, saat 09.30 civarında Karacaahmet Mahallesi'nde bulunan Şehit Serdal Şakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Atölyeden yükselen dumanları fark eden vatandaşlar, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip yönlendirildi.
Olay Yerine Sevk Edilen Ekipler
- İtfaiye ekipleri
- Polis ekipleri
- Sağlık ekipleri
Yangına Müdahale
Ekipler, çıkan alevleri kısa sürede kontrol altına almak için yoğun bir şekilde çalışmaya başladı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili incelemeler devam ediyor. Olayda herhangi bir yaralanma olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.