Memur-Sen'in toplu sözleşme için zam talebi belli oldu!
Memur-Sen, toplu sözleşme görüşmelerinde memurlar için 10 bin TL taban aylık zammı, yüzde 25 oranında zam ve dini bayramlarda 23.400 TL ikramiye istedi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 28 Temmuz 2025 12:14, Son Güncelleme : 28 Temmuz 2025 12:20
Memur-Sen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleşen 8'inci Dönem Toplu İş Sözleşmeleri kapsamında yapılan görüşmede, 2026 yılının birinci 6 ayında; 10 bin TL taban aylığa zam ve ayrıca yüzde 10 refah payı, yüzde 25 de oransal zam talep etti. İkinci 6 ayında ise yüzde 20 oransal artış istendi.
Memur-Sen'in 2026 Yılı Talepleri
- Birinci 6 ay: 10 bin TL taban aylığa zam, yüzde 10 refah payı, yüzde 25 oransal zam
- İkinci 6 ay: Yüzde 20 oransal artış
Dini Bayramlarda İkramiye Talebi
Memur-Sen, memurlara dini bayramlarda 23 bin 400 TL ikramiye verilmesini de talep etti.
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