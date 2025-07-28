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Bursa yangınında FETÖ detayı: Kundakçının benzin aldığı anlar ortaya çıktı

Bursa'nın Harmancık ilçesindeki Kışmanlar köyündeki yangını çıkardığı iddiasıyla gözaltına FETÖ üyeliği sebebiyle Hava Kuvvetlerinden ihraç edilen 30 yaşındaki Ufuk Aytekin'in ilçedeki bir benzin istasyonundan 5 kiloluk pet şişelerle benzin alırken görüntüleri ortaya çıktı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Temmuz 2025 12:24, Son Güncelleme : 28 Temmuz 2025 12:26
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Bursa yangınında FETÖ detayı: Kundakçının benzin aldığı anlar ortaya çıktı

Bursa'nın Harmancık ilçesindeki Kışmanlar köyündeki yangını çıkardığı iddiasıyla gözaltına FETÖ üyeliği sebebiyle Hava Kuvvetlerinden ihraç edilen 30 yaşındaki Ufuk Aytekin'in ilçedeki bir benzin istasyonundan 5 kiloluk pet şişelerle benzin alırken görüntüleri ortaya çıktı.

03 HK 184 plakalı kamyonet ile istasyona gelen şüphelinin aldığı 5 litrelik pet şişelerdeki suları önce çiçek saksısına döktüğü ardından da pompaya geçip benzin aldığı görüldü. Şüpheli şahsın sık sık telefon ile görüşmesi dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre, dün Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkisinde dün çıkan orman yangını sırasında vatandaşlar tarafından ormanda şüpheli görülen ve sürücüsü olduğu 03 HK plakalı kamyonetin kasasında benzin bidonu bulunan Ufuk Aytekin (30) şikayet üzerine Kışmanlar köyünde yangın çıkardığı iddiasıyla Harmancık İlçe Emniyet Müdürlüğünce ekiplerince gözaltına alındı.

Şahsın yapılan araştırma neticesinde 2015 yılında Hava Astsubay Meslek Yüksekokulundan mezun olduğu, Hava Kuvvetleri Komutanlığında astsubay olarak görev yaparken 2019 yılında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmaktan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce hakkında işlem yapıldığı, işlem sonrası adli kontrol kararı ile serbest bırakıldığı, yargılama sonucu 5 yıl hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı aldığı, 2021 yılında 375 sayılı KHK ile ihraç olduğu ortaya çıtı.

Ayrıca psikiyatri kaydı bulunan Aytekin'in sözlü ifadesinde de 2021 yılında astsubaylıktan ihraç edildikten sonra çeşitli işlerde çalıştığını, ruhsal sıkıntılar yaşadığı ve psikiyatri ilaçları kullandığı bir an şeytana uyarak ilçe merkezinde bulunan petrol istasyonundan bidon ile benzin aldığını, kendi arabası ile Kışmanlar Parkı'na giderek ağaçları tutuşturduğunu itiraf etti.

Pet şişelerdeki suları çiçeklere döküp yerine aldığı benzinle ormanı yakmış

Şüpheli şahsın belirttiği petrol istasyonundaki benzin alma görüntülerine İhlas Haber Ajansı muhabirleri ulaştı. Benzinlikteki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde 03 HK 184 plakalı kamyonet ile petrol istasyonuna gelen şüpheli şahıs önce marketin önünden 5 litrelik su şişelerini alarak içlerindeki suları saksıdaki çiçeklere döktü. Daha sonra pompaya geçen şahıs 2 adet pet şişeye doldurttuğu benzini kamyonetin kasasına koyarak benzinlikten ayrıldı. Gözaltındaki Ufuk Aytekin'in Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sorgulandığı, yeni gözaltılar olabileceği öğrenildi.


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