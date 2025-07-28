Gazze'de son 24 saatte biri çocuk 14 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti!

İsrail'in insani yardımların bölgeye girişine izin vermemesi nedeniyle Gazze'de son 24 saatte biri çocuk olmak üzere 14 kişi daha açlıktan yaşamını yitirdi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, son 24 saatteki ölümlerle birlikte Ekim 2023'ten bu yana açlıktan ölenlerin sayısının 147'ye yükseldiğini duyurdu. Bu durum, bölgede yaşanan insani felaketin boyutlarını bir kez daha gözler önüne seriyor. Özellikle çocuklar başta olmak üzere, temel ihtiyaçlardan yoksun kalan sivillerin hayatını kaybetmesi, uluslararası kamuoyunun dikkatini çekiyor.

Gazze'de Açlık Nedeniyle Yaşanan Kayıplar

Son 24 saatte biri çocuk olmak üzere 14 kişi açlıktan hayatını kaybetti.

biri çocuk olmak üzere açlıktan hayatını kaybetti. Açlıktan ölenlerin toplam sayısı 147'ye yükseldi; bunların 88'i çocuk .

yükseldi; bunların . Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de, yerinden edilenlerin sayısı 2 milyona ulaştı.

olan Gazze'de, yerinden edilenlerin sayısı ulaştı. İsrail saldırılarında en az 59.821 Filistinli hayatını kaybetti, 144.851 kişi yaralandı.

Açlık ve Abluka Altında Hayatta Kalma Mücadelesi

Filistin Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, yaptığı açıklamada, "Gazze'de açlık can almaya devam ediyor." diyerek, yaşanan ölümlerin sadece bir istatistik olmadığını, vicdan sahibi herkes için bir yardım çığlığı olduğunu vurguladı. Burş, İsrail'in yardım girişini engellemesine dikkat çekerek, "Açlık, Gazzeli çocukları dünyanın gözü önünde katlederken; bebek maması ve yiyecek ise kilometrelerce uzakta. Bu sessizlik ne kadar sürecek?" ifadelerini kullandı.

İnsani Felaketin Boyutları

Gazze Şeridi, İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altında açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı bir insani felaket yaşıyor. Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor. Sivil altyapının büyük oranda tahrip edildiği bölgede, yerinden edilen Filistinliler derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalık okullarda bulaşıcı hastalık riskiyle karşı karşıya kalıyor.

Acil Yardım Çağrısı

"Bu abluka tam bir soykırıma dönüşmeden önce Gazze'de kalan canları kurtarın." çağrısıyla Burş, uluslararası topluma seslenerek acil yardım talebinde bulundu. İsrail ordusunun günlük saldırıları ve abluka nedeniyle temel ihtiyaçlara erişimin neredeyse imkansız hale geldiği Gazze'de, insani krizin derinleştiği görülüyor.



