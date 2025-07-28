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Yangınlarla ilgili provokatif paylaşım yapan 13 kişi hakkında işlem başlatıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ülkemizde gerçekleşen orman yangınlarına ilişkin ilk belirlemelere göre provokatif paylaşımlar yapan 13 hesap yöneticisi hakkında işlem başlatılmıştır" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Temmuz 2025 13:01, Son Güncelleme : 28 Temmuz 2025 13:36
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Yangınlarla ilgili provokatif paylaşım yapan 13 kişi hakkında işlem başlatıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangınlarla ilgili provokatif paylaşımlar yapan 13 hesap yöneticisi hakkında işlem başlatıldığını sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Yerlikaya, orman yangınlarıyla ilgili sosyal medya platformlarında yapılan manipülatif içerikli paylaşımların tespit edildiğini belirtti. Bu paylaşımların, yangınların söndürülmesine yönelik yürütülen çalışmaları itibarsızlaştırıcı ve kamu kurumlarını hedef alan nitelikte olduğu ifade edildi.

Orman Yangınları ve Sosyal Medya Analizi

  • 01-28 Temmuz 2025 tarihleri arasında ülke genelinde meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlar incelendi.
  • Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın yaptığı çalışmalar sonucunda, provokatif paylaşımlar yapan 13 hesap yöneticisi hakkında işlem başlatıldı.
  • Sosyal medya platformu X üzerinden aynı tarihlerde paylaşım yapan 950.597 hesap arasından 342.215'inin (yüzde 36) bot hesap olduğu tespit edildi.
  • Aynı dönemde toplam 3.375.499 paylaşım yapıldığı ve bu paylaşımlardan 2 milyon 330 bininin (yüzde 69) negatif ve manipülatif olduğu belirlendi.

Siber Suçlarla Mücadele Çalışmaları

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir. Bu kapsamda, manipülasyon yapanlara karşı hukuki işlemler başlatılmakta ve kamu düzeninin korunması için gerekli adımlar atılmaktadır.

"Yangına su taşıyanlara minnetle, manipülasyon yapanlara hukukla karşılık vereceğiz!"

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