Erzurum'da askeri servis midibüsü devrildi: 13 yaralı!

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Olayda can kaybı yaşanmaması sevindirici olarak değerlendirildi.

Erzurum'da, askeri personel taşıyan F.D. idaresindeki midibüs, İbrahim Hakkı Mahallesi Kuzey Çevre Yolu 'nda devrildi. Kazanın, midibüsün önüne tali yoldan bir aracın çıkması sonucu meydana geldiği belirtildi. Olay yerine trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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