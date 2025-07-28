Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yeni operasyon: 3 kişi gözaltında

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen "rüşvet" soruşturması kapsamında, son gelişmelerle birlikte 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Soruşturma, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde devam ediyor. Sabah saatlerinde, belediyenin eski başkan vekili M.A'nın yeğeni H.A., kuyumcu K.A. ve iş insanı B.Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Soruşturma kapsamında birçok kişi hakkında farklı adli işlemler uygulanıyor.

Soruşturmanın Seyri

Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K. gözaltına alındı.

ve eski gelini gözaltına alındı. Böcek'in oğlu M.G.B. 'nin yurt dışında olduğu tespit edildi.

'nin yurt dışında olduğu tespit edildi. Adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklandı.

Eski gelini Z.K., yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Böcek, kararın ardından İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı.

Diğer Gelişmeler

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serkan Temuçin ve Kent Estetiği Daire Başkanlığında müdür olarak görev yapan Tuncay Kaya , "irtikap" suçundan tutuklandı.

ve Kent Estetiği Daire Başkanlığında müdür olarak görev yapan , "irtikap" suçundan tutuklandı. Bilgi işlem destek çalışanı Halil K. , adli kontrol tedbiri ve ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı.

, adli kontrol tedbiri ve ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı. Dün, Muhittin Böcek'in yurt dışından dönen gelini Z.B., "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması" iddiasıyla gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında yeni gelişmeler oldukça kamuoyuna bilgi verilmeye devam edilecek.



