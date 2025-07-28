TÜRK-İŞ, grev kararını Karayolları Genel Müdürlüğüne astı

TÜRK-İŞ, yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğüne grev kararını astı.

Grev Kararı ve Süreç

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (TÜRK-İŞ) bağlı Yol-İş Sendikası üyesi işçiler, Karayolları Genel Müdürlüğü önünde toplandı. Burada yapılan açıklamalarda, grev kararının nedenleri ve sürecin nasıl ilerlediği detaylandırıldı.

Ramazan Ağar'ın Açıklamaları

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve YOL-İŞ Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar , Türkiye genelinde 500'e yakın kuruma grev kararını asacaklarını belirtti.

, Türkiye genelinde grev kararını asacaklarını belirtti. Ocak ayından bu yana devam eden sözleşme sürecinde mutabakat sağlanamadığı için bu noktaya gelindiğini ifade etti.

Yasadan gelen haklarını kullanmaya devam edeceklerini vurguladı.

Bakanlığa Çağrı

Ağar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına seslenerek, "Çağrımıza kulak versinler. Devlet milletini yok sayamaz. Sürekli aynı şeyleri söylemeye devam edeceğiz. O nedenle bugün burada grev kararımızı asıyoruz. Bu grev kararımızın bütün çalışanlara hayırlar getirmesini diliyoruz." ifadelerini kullandı. Konuşmanın ardından grev kararı, Karayolları Genel Müdürlüğünün girişine asıldı.



