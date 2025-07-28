Elazığ'da biri kadın 2 kişi, sulama havuzunda ölü bulundu

Elazığ 'da Görhan G. (51) ile Filiz D. (52), sulama havuzunda ölü bulundu.

Olayın Detayları

Elazığ'ın Sedeftepe köyünde sabah saatlerinde yaşanan olayda, Görhan G. (51) ile Filiz D. (52) üzüm bağlarının sulandığı havuzda ölü bulundu. Havuzda biri kadın olmak üzere iki kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Olay Yerinde Yapılan İnceleme

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ve sevk edildi. Yapılan kontrollerde, her iki kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

Ölenlerin kimliklerinin Görhan G. ve Filiz D. olduğu tespit edildi.

ve olduğu tespit edildi. Cenazeler, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Soruşturma Başlatıldı

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı. Olayın nedeni ve detayları yapılacak incelemeler sonucunda netlik kazanacak.