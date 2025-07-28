Bakan Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisini kabul etti

Bakanlığın sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Thomas Joseph Barrack'ı kabul etti." ifadesine yer verildi.

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