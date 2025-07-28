Bakan Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisini kabul etti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Thomas Joseph Barrack'ı kabul etti.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Temmuz 2025 14:51, Son Güncelleme : 28 Temmuz 2025 14:52
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Thomas Joseph Barrack'ı makamında kabul etti.
Kabul Hakkında Detaylar
- Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Thomas Joseph Barrack'ı kabul etti.
- Kabul, Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından duyuruldu.
- Paylaşımda, görüşmeye ilişkin bir fotoğraf da yer aldı.
Sosyal Medya Paylaşımı
Bakanlığın sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Thomas Joseph Barrack'ı kabul etti." ifadesine yer verildi.