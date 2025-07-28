Türkiye'de Hepatitle Mücadelede Aşının Rolü Vurgulandı

Bakan Memişoğlu, Sağlık Bakanlığı tarafından Dünya Hepatit Günü kapsamında Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde düzenlenen farkındalık etkinliğine katıldı. Burada yaptığı konuşmada, farkındalık etkinliklerinin hekimler, hastalar ve toplum için önemli olduğunu, toplumun bu konudaki kültürünü ve bilincini artırdığını belirtti. Sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın salgın ve bulaşıcı hastalıklarla yıllardır mücadele ettiğini hatırlatan Memişoğlu, son 100 yıldır bulaşıcı hastalıklarla mücadelede insanoğlunun büyük emek sarf ettiğini ve büyük bir başarı hikayesi yazdığını ifade etti.

Memişoğlu, 1900'lü yılların başında bulaşıcı hastalıkların dünyada en büyük ve en sık görülen ölüm sebebi olduğunu, bugün ise özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde daha alt sıralara düştüğünü aktardı. Türkiye'de bulaşıcı hastalıkların azalmasındaki en büyük etmenin aşı olduğunu vurgulayan Memişoğlu, hepatit aşılarının önce 1998'de, sonra 2012'de çocuklara tamamen ücretsiz sunulmasının hastalığın azalmasındaki en önemli etken olduğunu belirtti.

Hepatit ile Mücadelede Aşının Önemi

2000'li yılların başında 5 yaş altı akut hepatit geçiren çocuk sayısı yüzlerin üzerindeyken, bugün bu sayı 5'i bile bulmuyor .

5 yaş altı akut hepatit geçiren çocuk sayısı yüzlerin üzerindeyken, bugün bu sayı . Bulaşıcı hastalıklarla mücadelede toplumun sağlıkçılarla beraber hareket etmesi çok önemlidir.

Özellikle aşıların çocuklardan esirgenmemesi gerektiği vurgulandı.

Hepatit, sinsi bir hastalıktır ve bulaşma riskleri hijyen, yaşam kalitesi, kan ve kan ürünlerinin kullanımı, enjeksiyon kalitesi gibi birçok faktörden etkilenmektedir.

Hepatit Hastalığında Güncel Durum ve Eylem Planları

Bugün hepatit hastalığının bulaş risklerinin en aza indirildiğine işaret eden Memişoğlu, salgın hastalıklarla mücadelede toplumun da katkı vermesi gerektiğini dile getirdi. Kemal Memişoğlu, 20-30 yıl önce kronikleşen hepatitlerde, özellikle C ve D grubu hepatitlerde tedavinin mümkün olduğunu, taşıyıcı olunsa dahi normal yaşamın sürdürülebilir hale geldiğini belirtti. Küçük yaşta aşılanmayla ve kronik hepatit hastalığı varsa tedaviyle başkasına bulaşmasının engellenebileceğini, Türkiye'nin bu hastalıktan kurtulması gerektiğini ifade etti.

2018-2024 eylem planı ve devamındaki yeni eylem planıyla hepatitin tamamen elimine edilmesi ve toplumda çok ender görülen bir hastalığa dönüşmesi hedefleniyor. Özellikle el yıkama alışkanlığı ve hijyenin artırılması hastalıkla mücadelede büyük avantaj sağlıyor.

Sağlıklı Türkiye Vizyonu

Türkiye'nin dünyaya örnek bir sağlık sistemi olduğuna dikkat çeken Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde "koruyan, geliştiren ve üreten sağlık sistemi" olarak ifade edilen "Sağlıklı Türkiye"nin hayata geçtiğini hatırlattı. Hastalanmadan sağlığı korumanın önemli olduğunu vurgulayan Memişoğlu, koruyuculuğun insanların bedenine bakması ve bununla ilgili bilinci oluşturması anlamına geldiğini söyledi. Sağlıkçılar olarak topluma bu bilinci kazandırmak için çalıştıklarını belirtti.

Sağlıklı Toplum Hedefi

Sadece sağlık hizmeti sunmak yeterli değildir; toplumun sağlıklı alışkanlıklar edinmesi gerekmektedir.

Kilolu olmak, sigara içmek, kötü alışkanlıklar ve hareketsizlik sağlıklı toplum olmanın önünde engeldir.

Hedef, sağlık hizmetini dünyaya örnek yaparken aynı zamanda sağlıklı bir toplum oluşturmaktır.

Sağlık Bakanı Memişoğlu, hepatitin bugün az görülmesinde emeği geçen herkese ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.



