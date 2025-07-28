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Türk hava sahasında günlük transit uçuş ve uçak trafiği rekoru

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk hava sahasında günlük transit uçuş ve uçak trafiği rekoru kırıldığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Temmuz 2025 15:45, Son Güncelleme : 28 Temmuz 2025 15:58
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Türk hava sahasında günlük transit uçuş ve uçak trafiği rekoru

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) verilerini değerlendirdi.

Türk hava sahasında iki yeni rekora imza atıldığına işaret eden Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Hava Trafik Kontrol Merkezinin, üstün koordinasyon ve yönetim kabiliyetiyle günlük transit uçuşta ve toplam uçak trafiğinde tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını belirtti.

Uraloğlu, "27 Temmuz'da 1760 transit uçuşla Türk hava sahasında tüm zamanların en yüksek günlük transit uçuş sayısına ulaştık. Söz konusu uçuşlara emniyetli ve etkin şekilde hizmet sunarak, 24 Temmuz 2025'te kaydedilen 1756 uçuşluk rekoru geride bıraktık." ifadesini kullandı.

Trafik yoğunluğunun rekor seviyelere ulaştığı bu günlerde DHMİ Hava Trafik Kontrol Merkezinin uçuşlara kesintisiz, emniyetli ve yüksek standartlarda hava trafik hizmeti sunmaya devam ettiğine dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"26 Temmuz'da 6 bin 206 uçak trafiği ile bir başka tarihi başarıya daha imza attık. Bu rakamla birlikte, 19 Temmuz 2025'te kaydedilen 6 bin 133 toplam uçak trafiği rekorumuzu tazeledik. Böylece DHMİ, 2025 yılı içerisinde üst üste üç kez toplam trafik sayısında, dört kez transit uçuş sayısında kendi rekorunu tazeledi. Elde edilen bu veriler, Türk hava sahasının Avrupa ile Körfez ve Asya ülkeleri arasında önemli bir hava koridoru işlevi gördüğünü ve bölgesel hava trafiğinde merkezi bir konuma ulaştığını bir kez daha somut olarak göstermiştir."

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