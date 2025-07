Bakan Kurum: Yangın Sonrası Yaralar Sarılıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "O büyük afet sonrası milletimizle el ele verip, yaralarımızı nasıl sardıysak bugün de aynı anlayışla yangından etkilenen tüm illerimizde afetin izlerini bir an önce sileceğiz." ifadesini kullandı. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından 4 yıl önce Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin bir paylaşımda bulundu. Yangında hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle anan Kurum, zor günler ve geceler geçirdiklerini, ancak her karanlığa güneş doğduğunu belirtti. Vatandaşların yanından bir an olsun ayrılmadıklarını ve onlar için en güzelini yeniden yaptıklarını vurguladı. O büyük afet sonrası milletle el ele verip yaraların nasıl sarıldığını hatırlatan Kurum, bugün de aynı anlayışla yangından etkilenen tüm illerde afetin izlerini bir an önce sileceklerini ifade etti.

Yangın Sonrası Yeniden İnşa Çalışmaları

Paylaşımda, yangının ardından Bakanlık tarafından yeniden inşa edilen köy evlerine taşınan vatandaşların görüntülerine de yer verildi.

Yapılan İnşaatlar

911 konut

5 köy konağı

3 cami

1 şadırvan

2 lojman

Tüm bu yapılar, TOKİ tarafından inşa edilerek vatandaşların hizmetine sunuldu.