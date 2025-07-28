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Van'da Terör Örgütlerine Yönelik Operasyonda 16 Şüpheliye İşlem

Van'da terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 16 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Emniyetin çalışmaları devam ediyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Temmuz 2025 16:47, Son Güncelleme : 28 Temmuz 2025 16:48
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Van'da Terör Örgütlerine Yönelik Operasyonda 16 Şüpheliye İşlem

Van'da terör örgütlerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 16 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğü belirtildi.

Yürütülen Çalışmalar ve Sonuçları

14-27 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda, 15 PKK/KCK terör örgütü şüphelisi ile 1 dini istismar eden terör örgütü şüphelisi gözaltına alındı.

  • Toplamda 16 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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