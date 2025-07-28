ÖSYM'den YKS Tercih Kılavuzu Açıklaması

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) kapsamında, Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu çalışmaları 30 Temmuz 2025 tarihinde tamamlanıp adayların ve kamuoyunun bilgisine sunulacaktır. Adaylar, tercih işlemlerini 1-13 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirebilecektir. Tercih işlemleri, https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yapılacaktır.

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