Ankara'da Özel Hastanede Hekimsiz Doğum İddiası

Ankara'daki Özel Bir Hastanedende doğum sancıları başlayan bir kadın, iddiaya göre yaklaşık bir buçuk saat boyunca yardım çağrısında bulunmasına rağmen hiçbir hekimin müdahalesi olmadan doğum yaptı. Anne ve bebeğin hayatını, tesadüfen hastanede bulunan başka bir hastanenin doktoru kurtardı. Bu olay, hastanede nöbetçi doktorun 24 saat bulunduğu yönündeki reklamların gerçeği yansıtmadığı iddialarını gündeme getirdi. Anne ve bebeğin yaşadığı bu zorlu süreç, hem fiziksel hem de psikolojik olarak aileyi derinden etkiledi. Doğum sonrası bebek uzun süre yoğun bakımda tedavi gördü.

Olayın Detayları

Ankara'da yaşayan 32 yaşındaki N.Ş., hamileliğinin 35. haftasında doğum yapacağı şüphesiyle daha önce doğum planı için anlaştığı hastaneye davet edildi. Hastaneye yatışı yapılan anne N.Ş.'nin doğumu odasında başladı. İddiaya göre, anne N.Ş., doğumun başladığını defalarca ifade etmesine ve yaklaşık bir buçuk saat boyunca yardım talep etmesine rağmen, hiçbir hekim müdahalesi olmadan acılar içinde kendi başına doğum yaptı. Odada kendi başına doğum sonrası ise şans eseri hastanede bulunan ve başka bir hastanede görev yapan anestezi uzmanı bir hekimin müdahalesi, anne ve bebeğin hayatını kurtardı. Doğumun ardından yoğun bakıma alınan bebek uzun bir müddet tedavi gördü.

"Hayati müdahale misafir hekimden geldi"

Avukat Kadir Cem Temtek, annenin doğum yapacağı şüphesiyle hastaneye davet edildiğine dikkati çekerek, annenin defalarca yardım talep etmesine rağmen herhangi bir hekim müdahalesi olmaksızın kendi başına acılar ve kanlar içerisinde doğum yaptığını belirtti. Doğum sırasında tesadüfen hastanede bulunan başka bir hastanenin anestezi uzmanı hekimin müdahalesiyle anne ve çocuğun hayatı kurtarıldı. Çocuğu kuvöze misafir hekim yerleştirdi ve yoğun bakıma da başka bir hastanenin anestezi uzmanı doktor bebeği indirdi.

"Hekimler bize aslında doğal olan doğumun bu şekilde olduğunu tıbbı inkar eder şekilde ifade ettiler"

Aile, annenin ve çocuğun en fazla korunması gereken bir dönemde çağ dışı bir olay yaşadıklarını belirtti. Hastaneye müracaat ettiklerinde, hekimlerin doğal olan doğumun da bu şekilde olduğunu, tıbbı inkar eder şekilde ifade ettiklerini aktardılar. Ayrıca, iki aylık süreç içerisinde doğum bedelini ödemedikleri gibi yoğun bakımda kalan bebeğin yoğun bakım bedelini de tahsil edebileceklerini ifade ettiler. Konuyla ilgili hem adli hem de idari makamlara başvuruda bulunuldu.

"Mağarada doğum yapan kadınlar gibi bir doğum gerçekleşti"

Doktorun neden doğuma gelmediğine dair herhangi bir geri dönüş alınamadı. Bir buçuk saat boyunca hekim yardımı beklenmiş ancak herhangi bir müdahale olmamış. Binlerce yıl önce mağarada doğum yapan kadınlar gibi bir doğum gerçekleşti ve anne ile çocuk sağlığı hiçe sayıldı.

"Nöbetçi doktorun 24 saat bulunduğu reklamları yapılarak, insanlara bu hastane hakkında bilgi verilmiş"

Yeni doğan bebek uzun süre yoğun bakımda tedavi altında kaldı. Annenin fiziki sağlığı iyi olsa da psikolojik olarak hem anne hem baba buhrana uğradı. Yüzbinlerce lira bedelle özel hastaneye yatan insanlar, mağara odasında doğum yapar gibi doğum yaptılar. Bu durum hekimler tarafından savunuldu ve aile hak etmedikleri bir muamele ile karşı karşıya kaldı.

Anne ve bebek uzun süre tedavi gördü.

uzun süre tedavi gördü. Nöbetçi doktorun 24 saat bulunduğu yönünde reklamlar yapıldı.

24 saat bulunduğu yönünde reklamlar yapıldı. Aile, adli ve idari makamlara başvurdu.

Hastane Açıklaması Bekleniyor

Konuyla ilgili ulaşılan Özel Hastanesinin basın birimi, iddialara ilişkin kısa süre içinde açıklama yapılacağını duyurdu.