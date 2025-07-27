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Meteoroloji çalışanları eşit tazminat istiyor: Aynı göklerdeyiz, ama ücretlerimiz yerde kaldı

Havacılığın üç temel kurumu arasında yer alan Meteoroloji Genel Müdürlüğü çalışanları, aynı riski ve sorumluluğu paylaşmalarına rağmen havacılık tazminatından eşit oranda yararlanamadıkları gerekçesiyle tepkili. Sendikalar, mühendisler ve çalışan temsilcileri, 'eşit işe eşit ücret' çağrısıyla hem bürokratlara hem de siyasilere sesleniyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Temmuz 2025 12:12, Son Güncelleme : 28 Temmuz 2025 17:19
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Meteoroloji çalışanları eşit tazminat istiyor: Aynı göklerdeyiz, ama ücretlerimiz yerde kaldı

Türkiye, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) üyesi bir ülke. Bu üyelik kapsamında ülkenin havacılıkla ilgili üç ana kurumu-Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ve Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü-havacılık tazminatına tabi. Ancak yıllardır uygulanan sistemsel dengesizlikler nedeniyle Meteoroloji Genel Müdürlüğü çalışanları, diğer iki kuruma göre neredeyse 50 kata varan maaş farklarıyla karşı karşıya.

Mühendis Tek-Sen Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü işyeri temsilcisi Ömür Bil, konuya dair yaptığı açıklamada, "Biz de havacılık hizmeti veriyoruz. Meteorolojik veriler olmadan hiçbir uçuş yapılamaz. Ancak bu hizmetin karşılığında aldığımız tazminat, diğer kurumlara göre çok düşük. Eşit risk, eşit sorumluluk varsa, eşit ücret de olmalı," dedi.

Aynı Çatı Altında, Farklı Ücretler

Mühendislik, Mimarlık ve Büro Çalışanları Sendikası (Mühendis Tek-Sen) Genel Başkan Yardımcısı Soner Palak da benzer sorunlara işaret etti. Palak, DHMİ ve SHGM'de çalışanların aylık 120-150 bin TL arasında havacılık tazminatı alırken, Meteoroloji çalışanlarının bu miktarın neredeyse 50'de 1'i olan 2.800 TL gibi bir tazminatla yetinmek zorunda kaldığını söyledi.

Üstelik bu düşük meblağlar da düzenli ödenmiyor. Palak, "Bizim tazminatlarımız döner sermayeden ödeniyor. Eğer döner sermayede yeterli kaynak yoksa bu para aylarca ödenmiyor. Oysa SHGM ve DHMİ'de ödemeler genel bütçeden yapılıyor. Aynı kamu hizmetini veriyoruz ama koşullarımız bambaşka," diye konuştu.

(Mühendis Tek-Sen Büro Sendikası Yönetim Kurulu Üyeleri)

Çözüm Çok Basit: Sadece Bir Cümle Eklemesi

Sorunun çözümü için kanuni bir zorluk olmadığını belirten sendika temsilcileri, daha önce DHMİ ve SHGM'nin de yaşadığı bu mağduriyetin, 2021 yılında kanuna yalnızca bir cümle eklenerek giderildiğini hatırlatıyor. Bu cümle:

"Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün yararlandığı haklardan faydalanır."

Meteoroloji çalışanlarının talebi ise bu cümleye yalnızca "Meteoroloji Genel Müdürlüğü" ibaresinin eklenmesi. Sendikalar bu eklemenin yapılmasıyla tüm sorunların yasal zeminde çözülebileceğini savunuyor.

"Bu Sadece Bir Ücret Meselesi Değil, Motivasyon Sorunu"

Meteoroloji çalışanlarının yaşadığı bu adaletsizlik, sadece maaşları değil iş motivasyonunu da olumsuz etkiliyor. Soner Palak, "Aynı kurum binasında çalışıyoruz. Birileri 150 bin alıyor, biz 2.800. Bu adaletsizlik hem psikolojik olarak yoruyor hem de iş performansını etkiliyor," diyerek tepkisini dile getirdi.

Sendikalar Eylem Hazırlığında

Sendika yetkilileri, şimdiye kadar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, SHGM, DHMİ ve TBMM'deki çeşitli siyasi partilerle dosyalar paylaşarak görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtiyor. Ancak henüz somut bir adım atılmadı.

Bu nedenle Meteoroloji çalışanları sosyal medyada kampanyalar yürütürken, çarşamba günleri sembolik eylemler düzenlemeye de başladı. Gerekirse iş yavaşlatma ve uçak kaldırmama gibi adımların atılması da gündemde.

Hedef: Tazminatın Genel Bütçeye Alınması

Mevcut durumda Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün havacılık tazminatını döner sermaye üzerinden ödemesi, sistemi tıkanma noktasına getiriyor. Sendikalar, bu ödemelerin genel bütçeye dahil edilmesini ve çalışanların düzenli ödeme almasını talep ediyor. "Bu para zaten yurt dışından geliyor. Daha çok dağıtılırsa hem çalışan memnun olur hem de döviz girdisi artar," görüşü hakim.


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