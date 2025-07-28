Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Sonrası Önemli Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasına, Eskişehir'deki orman yangınına müdahale sırasında şehit olan 5 orman işçisi ve 5 AKUT gönüllüsü ile Hatay İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda aşırı sıvı kaybı nedeniyle şehit olan iki asker için Allah'tan rahmet dileyerek başlayan Erdoğan, şehitlerin ailelerine başsağlığı temennisinde bulundu. "Yeşil vatanın bütün muhafızlarına fedakarlıkları dolayısıyla ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Olaylarla İlgili Soruşturmalar ve Devletin Desteği

Her iki elim olayla ilgili soruşturmaların devam ettiğini belirten Erdoğan, "Milletçe hepimizi yasa boğan bu iki hadisenin nedenleri en kısa zamanda ayrıntılarıyla netleşecek, akabinde ihmali olan varsa gereken yapılacaktır. Devletimiz tüm imkanlarıyla şehit ailelerimizin yanındadır. Benzer acıları bir daha yaşamamak temennisiyle milletimizin tekrar başı sağ olsun diyorum." dedi.

Türkiye'nin Gelişimi ve Atılımları

"Türkiye, son asrın en parlak dönemini yaşıyor" diyen Erdoğan, ülkenin sağlıktan eğitime, adaletten emniyete, tarımdan sanayiye, turizmden savunmaya kadar çok yönlü bir atılım içinde olduğunu vurguladı. Otoyollar, havalimanları, hastaneler, okullar, üniversiteler, konut projeleri ve fabrikalar gibi projelerin kalkınma yolculuğunun kilometre taşları olduğunu belirtti.

Devletin Uyumlu Çalışması

Erdoğan, "Türkiye savunma, güvenlik, dış politika başta olmak üzere birçok alanda son asrın en parlak dönemini yaşıyor. Devletimizin tüm birimleri tam bir uyum içinde millete karşı görevlerini layıkıyla yerine getiriyor. Biz de hükümet olarak gündemimize en üst seviyede hakimiz." ifadelerini kullandı.

Aydınlık Yarınlara Doğru Mücadele

"Türkiye'yi aydınlık yarınlara kavuşturma mücadelemizi azimle sürdürüyoruz" diyen Erdoğan, engellere ve tuzaklara takılmadan hedefe doğru adım adım yürüdüklerini belirtti. Felaket tellallarının söylemlerine rağmen ülkenin yolunun açık olduğunu vurguladı.

Kabine Toplantısında Ele Alınan Konular

Dış politikadaki gelişmelerin istişaresi

Artan orman yangınlarının değerlendirilmesi

Ekonomide kredi notunun yükseltilmesi ve Merkez Bankası rezervlerinin 169 milyar dolar seviyesine çıkması

seviyesine çıkması Terörsüz Türkiye sürecinin güncel durumu

Savunma sanayi alanındaki atılımlar

Milli Savunma Üniversitesi Mezuniyet Töreni

18 Temmuz Cuma günü Milli Savunma Üniversitesi'nde kurmaylık eğitimlerini tamamlayan 241 subay mezun oldu. Bunların 80'i dost ve kardeş ülkelerden gelen askeri misafir personel idi. Ayrıca altı yeni cami ibadete açıldı.

Kıbrıs Türkü'ne Destek ve Yatırımlar

20 Temmuz'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü kutlandı. Lefkoşe Kuzey Çevre Yolu Köprülü Kavşağı ve bağlantı yolları ile Maraş Sağlık Merkezi açıldı. Ayrıca Lefkoşe Yeni Devlet Hastanesi'nin ilk etabı temellendirildi.

IDEF 2025 ve Savunma Sanayi Başarıları

IDEF 2025'te 1100'den fazla ürün ilk kez tanıtıldı.

103 ülke ve uluslararası kuruluşlardan 231 heyet ve 980 heyet üyesi katıldı.

907 yerli ve 589 yabancı olmak üzere toplam 1491 firma, 5 bine yakın ürününü sergiledi.

Fuarda toplam 270 imza töreni düzenlendi; imzaların %65'i ihracat odaklıydı.

Ticari hacim 9 milyar doları aştı.

48 adet Kaan uçağının Endonezya'ya tedariki ve Eurofighter alım mutabakatı sağlandı.

Savunma sanayinde yerlilik oranı %80'in üzerine çıktı.

Muhalefet ve Milli Birlik Mesajları

Erdoğan, muhalefetin ülkesini kötüleme alışkanlığından kurtulmasının memnuniyet verici olduğunu belirtti. "Yeter ki Türkiye partisi olmayı başarsınlar, Ankara merkezli siyaset yapsınlar, bu ülkeye ve millete zarar vermekten vazgeçsinler." dedi.

Barış Diplomasisi ve Uluslararası Gelişmeler

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda dengeli ve barışçıl politika izlendi.

Tahıl koridoru mutabakatı, esir takasları ve İstanbul ile Antalya'da yapılan görüşmeler barışa katkı sağladı.

Liderler düzeyinde görüşmeye ev sahipliği yapmaya hazır olunduğu vurgulandı.

Polis Akademisi Mezuniyet Töreni ve Yargı Mensuplarına Destek

23 Temmuz'da Polis Akademisi'nin mezuniyet töreninde 8238 öğrenci mezun oldu. Erdoğan, polis ve yargı mensuplarının hedef haline getirilmesine müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti.

Terörsüz Türkiye Süreci ve Milli Birlik Vurgusu

"Terörsüz Türkiye süreci 86 milyonun tamamının özlemi, beklentisi, hayalidir." diyen Erdoğan, bu hayalin adım adım gerçeğe dönüştüğünü ifade etti. Sürecin şeffaf ve geniş katılımla devam ettiğini vurguladı.

Sürecin İlerlemesi ve Umut Mesajları

Süreç ilerledikçe güven ve umudun arttığını belirten Erdoğan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde büyük bir iyimserlik havasının hakim olduğunu söyledi. Meclisteki tüm siyasi partilerin terörsüz Türkiye faaliyetlerine yapıcı katkı vermesini istedi.

MİT Başkanı'nın TBMM Ziyaretleri

Geçen hafta MİT başkanının TBMM'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdiği belirtildi. Ziyaretlerin ardından yapılan açıklamalar dikkatle takip edildi.