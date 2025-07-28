Amasya'da Otomobil Yaya Geçidinde Yayaya Çarptı
Amasya'da otomobil, yaya geçidinden geçen bir kişiye çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralı hastaneye kaldırıldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Temmuz 2025 18:27, Son Güncelleme : 28 Temmuz 2025 18:28
Amasya'da hareket halindeki bir otomobil, yaya geçidinden geçmekte olan bir kişiye çarptı. Kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Alparslan Türkeş Caddesi üzerinde seyreden M.K.U yönetimindeki otomobil, yaya geçidinden geçmekte olan A.P. isimli yayaya çarptı.
Aracın Çarptığı Yaya Havaya Savruldu
Çarpmanın etkisiyle havaya savrulan yaya yaralandı. İhbar üzerine polis ve acil sağlık ekipleri kaza yerine sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yayanın vücudunda kırıklar olduğu bildirildi.
Kazayla İlgili İnceleme Başlatıldı
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.