Oyuncak Tabancayla Soygun Girişimi Zanlısı Tutuklandı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, bir iş yerinde oyuncak tabancayla soyguna teşebbüs ettiği iddia edilen bir kişi tutuklandı. Olay, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin aldığı ihbar üzerine ortaya çıktı. Ekipler, Muratpaşa ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde oyuncak silahla soygun girişimi olduğu bilgisini aldıktan sonra hızlıca harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda, olayı gerçekleştiren yabancı uyruklu S.B., kullandığı plastik oyuncak tabancayla birlikte yakalandı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olayın Detayları

Olay yeri: Muratpaşa ilçesi, Antalya

Muratpaşa ilçesi, Antalya Zanlının durumu: Yabancı uyruklu S.B.

Yabancı uyruklu S.B. Kullanılan araç: Plastik oyuncak tabanca

Plastik oyuncak tabanca Sonuç: Zanlı tutuklandı



