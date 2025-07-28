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Bursa'daki orman yangınına müdahale 3. gününde sürüyor

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasındaki orman yangını 3. gününde havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Temmuz 2025 19:29, Son Güncelleme : 28 Temmuz 2025 19:30
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Bursa'daki orman yangınına müdahale 3. gününde sürüyor

Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda önceki gün başlayan ve Harmancık ilçesine doğru ilerleyen yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Zaman zaman alevlerin yükseldiği ve dumanların yoğunlaştığı bölgede, alevler daha önceden tedbirden tahliye edilen Harmancık ilçesine bağlı kırsal Çakmak Mahallesi'ne yaklaştı.

Ekiplerce havadan ve karadan yürütülen yoğun müdahaleyle yangının ilerleyişi durdurulmaya çalışılıyor. Bölge halkı da traktörlerinin arkalarına bağladıkları su dolu tankerlerle ekiplere destek veriyor.

Şiddetli rüzgar nedeniyle büyüyen yangın, ekiplere zor anlar yaşatıyor.

Orhaneli-Harmancık kara yolu geçici olarak kapatıldı

Yangın nedeniyle Orhaneli-Harmancık kara yolu da geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında 26 Temmuz'da başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Harmancık ilçesine bağlı kırsal Dutluca, Ilıcaksu, Çamoğlu, Çatalsöğüt ve Çakmak mahalleleriyle Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar ve Büyükorhan ilçesinin Gedikler Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edilmiş, yangına ilişkin 1 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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