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TCMB Başkanı Karahan: Dezenflasyon Süreci Devam Ediyor

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, dezenflasyon sürecinin kesintisiz sürdüğünü ve enflasyonun yıl sonunda tahmin aralığında kalacağını açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Temmuz 2025 20:48, Son Güncelleme : 28 Temmuz 2025 20:48
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TCMB Başkanı Karahan: Dezenflasyon Süreci Devam Ediyor

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, "Haziran 2024'te başlayan dezenflasyon süreci kesintisiz devam ediyor. Enflasyonun yıl sonunda tahmin aralığımızın içinde kalmasını bekliyoruz." dedi. Karahan, Kayseri'de "Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda, 2013 yılından bu yana farklı sektör ve ölçeklerden firmalar ile yüz yüze görüşmeler yaptıklarını, Kayseri ve bölge illerinde 2025 yılında 255, son 5 yılda ise toplam 2 bin 600 firmayla görüştüklerini açıkladı. Elde edilen nitelikli ve zamanlı bilgileri karar alma süreçlerinde kullandıklarını, konjonktürel gelişmelerin yanı sıra yapısal sorunlar hakkında bilgi edindiklerini dile getiren Karahan, iletilen beklenti ve önerileri ilgili kamu kurumlarıyla paylaştıklarını belirtti. Ayrıca, reel sektör temsilcileriyle etkili bir iletişim kurduklarını da kaydetti.

Rezervlerdeki Artış ve KKM Bakiyesindeki Düşüş

Karahan, rezervlerde 105 milyar dolar artış olduğunu, Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) bakiyesinde ise 130 milyar dolar düşüş gerçekleştirildiğini vurguladı.

Dezenflasyon Süreci ve Para Politikası

Şokların dezenflasyon sürecini bozmasına izin vermediklerini belirten Karahan, "Haziran 2024'te başlayan dezenflasyon süreci kesintisiz devam ediyor. Enflasyonun yıl sonunda tahmin aralığımızın içinde kalmasını bekliyoruz." açıklamasında bulundu. Ekonomideki büyümenin devam ettiğini ve sektörel dönüşümün de görüldüğünü belirten Karahan, fiyat istikrarının kalıcı ve genele yayılan refah artışı sağlayacağını açıkladı.

Para Politikası ve Beklentiler

  • Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu, talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtasıyla dezenflasyon sürecini destekleyecektir.
  • Maliye politikasının eşgüdümü bu sürece katkı sağlayacaktır.
  • Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımlar, enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak öngörülen dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir.
  • Adımların büyüklüğü, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilecektir.
  • Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda, tüm para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır.


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