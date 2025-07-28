Telefon Tacizcisi Yakalanınca Kendini Tuvalete Kilitledi

Aksaray'ın Paşacık Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde tepki çeken bir olay meydana geldi...

Yaşanan olayda, bir lokantaya birkaç gündür yemek yeme bahanesiyle gelip giden Yunus Y., iddiaya göre lokantanın çevresinde evi bulunan bir kadını telefonla rahatsız etti.

KADININ YAKINI TARAFINDAN LOKANTADA YAKALANDI

Hem arama hem de mesaj yazarak ısrarlı bir şekilde rahatsızlık verdiği iddia edilen şüpheli lokontada bulunduğu sırada durumu öğrenen kadının yakını lokantayı bastı.

Kadının yakınını gören Yunus Y., kendini lokantanın üst katında bulunan tuvalete kilitledi.

Lokanta sahibi ise durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.