Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'i resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'i resmi törenle karşıladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Temmuz 2025 21:20, Son Güncelleme : 28 Temmuz 2025 21:21
Tokayev ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, Esenboğa Havalimanı'na indi.
Havalimanındaki karşılama töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Ankara Valisi Vasip Şahin ile diğer ilgililer eşlik etti.
Erdoğan ve Tokayev, Esenboğa Havalimanı Şeref Salonu'nda bir süre görüştü.