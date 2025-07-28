Karabük'teki orman yangınına müdahale ediliyor
Karabük'te merkeze bağlı Kahyalar köyü yakınlarında orman yangını çıktı. Yangın, karadan ve havadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Temmuz 2025 21:56, Son Güncelleme : 28 Temmuz 2025 21:45
Merkeze bağlı Kahyalar köyü mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı.
Bölgeye çok sayıda orman işletme ve itfaiye ekibi ile yangın söndürme helikopteri sevk edildi.
Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.