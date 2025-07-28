Adana'da Aile Faciası: Eşini ve Kızını Öldürüp İntihar Etti

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde yaşanan trajik bir olayda, bir kişi eşi ve kızını tabancayla öldürdükten sonra intihar etti. Toros Mahallesi 78174 Sokak'taki Çilem Apartmanı'nda oturan Eyüp Verimli, henüz bilinmeyen bir nedenle eşi Merve ve kızı Elif Verimli'ye ateş etti. Ardından aynı silahla kendini vurdu.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, karı koca ve kız çocuğunun yaşamını yitirdiğini belirledi. Çiftin erkek çocuğunun ise olay sırasında evden kaçtığı öğrenildi. Polis ekiplerinin evdeki incelemesi sürüyor.

Olay Yerinden Görüntüler

Olayın yaşandığı apartman

Polis ekiplerinin çalışması

Bina önünde bekleyen ambulans

Mahallelilerin bina önünde beklemesi

Cenaze aracının gelmesi



