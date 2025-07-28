Aydın'da ters yönden dönüş yapan araç motosikletle çarpıştı
Ters yönden dönüş yapan aracın motosikletle çarpıştığı kazada, motosikletteki B.K. ve K.A. isimli iki genç yola savruldu.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Temmuz 2025 22:39, Son Güncelleme : 28 Temmuz 2025 22:40
Aydın'ın Efeler ilçesi Batı Gazi Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, ticari araç, dönüşün yasak olduğu yerden Mesudiye Caddesi'ne dönüş yapmak istedi.
Bu sırada ticari araç, bulvar üzerinde seyreden motosikletle çarpıştı.
2 YARALI
Çarpışmanın etkisiyle motosikletteki B.K. ve K.A. isimli iki genç yola savruldu.
Kazada 2 kişi yaralanırken, vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.