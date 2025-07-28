Togg'un yeni fiyatı ne olacak?
Togg'un yeni fiyatı ne olacak?
Vade farksız 6 taksitle 85.000 TL Albaraka'da!
Vade farksız 6 taksitle 85.000 TL Albaraka'da!
Sponsorlu İçerik
Kırmızı Bültenle Aranan 8 Suçlu Türkiye'ye İade Edildi
Kırmızı Bültenle Aranan 8 Suçlu Türkiye'ye İade Edildi
Şimşek: Enflasyon beklentisi 43 ayın en düşük seviyesinde
Şimşek: Enflasyon beklentisi 43 ayın en düşük seviyesinde
Otomotiv satış sonrası sektörü alarm veriyor!
Otomotiv satış sonrası sektörü alarm veriyor!
TCMB Başkanı Karahan: Dezenflasyon Süreci Devam Ediyor
TCMB Başkanı Karahan: Dezenflasyon Süreci Devam Ediyor
Şırnak'ta kayalıklardan düşen askerimiz şehit oldu
Şırnak'ta kayalıklardan düşen askerimiz şehit oldu
ICRYPEX Başkanı Gökalp İçer uyuşturucu temininden tutuklandı
ICRYPEX Başkanı Gökalp İçer uyuşturucu temininden tutuklandı
Kütahya'da orman yangını
Kütahya'da orman yangını
TÜRK-İŞ grev kararı aldı
TÜRK-İŞ grev kararı aldı
Erdoğan: Ormanlarımızı 14 İHA ile 7/24 takip ediyoruz
Erdoğan: Ormanlarımızı 14 İHA ile 7/24 takip ediyoruz
Ankara'da Özel Hastanede Hekimsiz Doğum İddiası
Ankara'da Özel Hastanede Hekimsiz Doğum İddiası
ÖSYM'den YKS Tercih Kılavuzu Açıklaması
ÖSYM'den YKS Tercih Kılavuzu Açıklaması
Ekrem İmamoğlu'nun yüksek lisans diploması iptal edildi
Ekrem İmamoğlu'nun yüksek lisans diploması iptal edildi
Diplomatlık için başvurular sona eriyor. Son tarih 31 Temmuz
Diplomatlık için başvurular sona eriyor. Son tarih 31 Temmuz
Türkiye'de Hepatitle Mücadelede Aşının Rolü Vurgulandı
Türkiye'de Hepatitle Mücadelede Aşının Rolü Vurgulandı
Kabine başladı: Ana gündem orman yangınları olacak
Kabine başladı: Ana gündem orman yangınları olacak
Yangınlarla ilgili provokatif paylaşım yapan 13 kişi hakkında işlem başlatıldı
Yangınlarla ilgili provokatif paylaşım yapan 13 kişi hakkında işlem başlatıldı
Bursa Valiliği: Orman yangınlarıyla ilgili FETÖ bağlantılı bir kişi gözaltına alındı
Bursa Valiliği: Orman yangınlarıyla ilgili FETÖ bağlantılı bir kişi gözaltına alındı
YKS tercih süreci çarşamba günü başlayacak
YKS tercih süreci çarşamba günü başlayacak
TCMB 'Sektörel Enflasyon Beklentileri'ni yayımladı
TCMB 'Sektörel Enflasyon Beklentileri'ni yayımladı
TBMM'de 8 bin 792 soru yanıtsız kaldı!
TBMM'de 8 bin 792 soru yanıtsız kaldı!
CHP Meclis'te kurulacak komisyona üye verecek mi?
CHP Meclis'te kurulacak komisyona üye verecek mi?
Mayıs'ta teşvikli yatırımlar azaldı! İstihdam 5 yılın dibinde
Mayıs'ta teşvikli yatırımlar azaldı! İstihdam 5 yılın dibinde
Google'dan Kahramanmaraş depremi itirafı
Google'dan Kahramanmaraş depremi itirafı
Konya'da 1,8 milyon ton civarında buğday rekoltesi bekleniyor
Konya'da 1,8 milyon ton civarında buğday rekoltesi bekleniyor
Suriye'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Suriye'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Kurtulmuş: Terörü Bitirecek Komisyon Ağustos'ta Göreve Başlıyor!
Kurtulmuş: Terörü Bitirecek Komisyon Ağustos'ta Göreve Başlıyor!
Yangına gönüllü geldiler, uçurumda can verdiler: Ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
Yangına gönüllü geldiler, uçurumda can verdiler: Ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
'Mekke sorumlusu'nun rüşvet görüntülerine Savcılık soruşturma başlattı
'Mekke sorumlusu'nun rüşvet görüntülerine Savcılık soruşturma başlattı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Kırmızı Bültenle Aranan 8 Suçlu Türkiye'ye İade Edildi

Kırmızı bültenle aranan 8 ve ulusal seviyede aranan 1 suçlu, Gürcistan, İspanya, Azerbaycan ve Karadağ'dan Türkiye'ye iade edildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Temmuz 2025 22:57, Son Güncelleme : 28 Temmuz 2025 23:00
Yazdır
Kırmızı Bültenle Aranan 8 Suçlu Türkiye'ye İade Edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kırmızı bültenle aradığımız 8, ulusal seviyede aradığımız 1 suçluyu, Gürcistan, İspanya, Azerbaycan ve Karadağ'dan ülkemize getirdik." dedi. Bu kabine döneminde 416 suçlunun ülkemize iadesi sağlandı. Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdüklerini belirten Yerlikaya, "Enselerindeyiz, bizden kaçamayacaklar." ifadelerini kullandı.

Öne Çıkan Başlıklar

  • Kırmızı bültenle aranan 8 kişi ve ulusal seviyede aranan 1 kişi ülkemize getirildi.
  • Gürcistan (6), İspanya, Azerbaycan ve Karadağ'dan iade işlemleri gerçekleştirildi.
  • Kabine döneminde toplam 416 suçlu iade edildi.

Yakalanan Şahıslar ve Suçları

  • Y.D.: "Yağma, birden fazla kişi tarafından silahla yağma" suçlarından, İspanya'da yakalandı.
  • A.K.: "İş yerinde geceleyin silahla yağma ve hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından, Azerbaycan'da yakalandı.
  • D.D.: "Kasten öldürme, resmi belgede sahtecilik ve hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından, Karadağ'da yakalandı.
  • A.A.: "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve kasten öldürme" suçlarından, "DALTONLAR" organize suç örgütü üyesi olarak Gürcistan'da yakalandı.
  • T.Ö.: "Kasten öldürme" suçundan, "DEMİRÖZLER" organize suç örgütü üyesi olarak Gürcistan'da yakalandı.
  • B.G.: "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan, Gürcistan'da yakalandı.
  • E.K.: "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından, Gürcistan'da yakalandı.
  • M.Ö.: "Dolandırıcılık, taksirle ölüme neden olma, imar kirliliğine neden olma ve basit yaralama" suçlarından, Gürcistan'da yakalandı.
  • S.A.U.: "Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından ulusal seviyede aranan şahıs olarak Gürcistan'da yakalandı.

Operasyonel İş Birlikleri ve Teşekkürler

Adalet Bakanlığı ile operasyonda görev alan tüm bakanlık çalışanlarına teşekkür edildi. Ayrıca Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İstihbarat ve KOM Başkanlıkları ile Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları tebrik edildi. Hangi ülkeye kaçmış olursa olsun organize suç örgütü üyeleri ve zehir tacirlerinin tek tek yakalanıp ülkemize geri getirileceği vurgulandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber