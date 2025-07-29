29 Temmuz 2025'ten önemli gündem başlıkları.

2- Galatasaray Kulübünün kurucusu Ali Sami Yen, vefatının 74. yıl dönümünde Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında anılacak. Kulüp başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri de hazır bulunacak.

1- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

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