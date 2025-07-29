İsrail ablukası altında Gazze açlıktan ölüyor!

Gazze Şeridi'nde, İsrail'in uyguladığı kıtlık ve abluka nedeniyle son 24 saatte 1'i çocuk olmak üzere 14 Filistinli daha açlıktan yaşamını yitirdi. Böylece, açlık nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 147'ye yükseldi. Filistin Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, yaptığı açıklamada, "Gazze'de açlık can almaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Açlıktan Ölenlerin Sayısı ve Çağrılar

Gazze'de açlıktan ölenlerin sayısı: 88'i çocuk olmak üzere 147

Burş'un açıklaması: "Bu sayılar sadece bir istatistik veri değil; vicdan sahibi olan herkes için bir yardım çığlığıdır."

"Bu sayılar sadece bir istatistik veri değil; vicdan sahibi olan herkes için bir yardım çığlığıdır." İsrail'in yardım girişini engellemesi: "Açlık, Gazzeli çocukları dünyanın gözü önünde katlederken; bebek maması ve yiyecek ise kilometrelerce uzakta. Bu sessizlik ne kadar sürecek?"

"Açlık, Gazzeli çocukları dünyanın gözü önünde katlederken; bebek maması ve yiyecek ise kilometrelerce uzakta. Bu sessizlik ne kadar sürecek?" Abluka uyarısı: "Bu abluka tam bir soykırıma dönüşmeden önce Gazze'de kalan canları kurtarın."

Gazze'de İnsani Felaket ve Artan Ölümler

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi'nde, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı büyük bir insani felaket yaşanıyor. Özellikle çocuklar başta olmak üzere, açlık nedeniyle ölümler her geçen gün artıyor.

İsrail'in Politikaları ve Sonuçları

Açlık ve susuzluğun silah olarak kullanılması: Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor. Sivil altyapının tahribi: İsrail ordusu, Gazze'nin yüzde 88'ini yıktı.

İsrail ordusu, Gazze'nin yüzde yıktı. Nüfusun yerinden edilmesi: Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de, saldırılar ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısı 2 milyona ulaştı.

Nüfusu yaklaşık olan Gazze'de, saldırılar ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısı ulaştı. Kötü yaşam koşulları: Yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalık okullarda, hijyen malzemelerinin eksikliğinde bulaşıcı hastalıkların yayıldığı ortamlarda hayatta kalmaya çalışıyor.

Yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalık okullarda, hijyen malzemelerinin eksikliğinde bulaşıcı hastalıkların yayıldığı ortamlarda hayatta kalmaya çalışıyor. Sürekli saldırılar: İsrail ordusu, günlük saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve sivil noktaları bombalıyor.

Saldırılarda Can Kaybı ve Yaralılar

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 59.821 Filistinli hayatını kaybetti, 144.851 kişi de yaralandı.