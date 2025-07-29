Eski ehliyetler için son tarih: 31 Temmuz 2025
Eski tip sürücü belgelerinin kullanımları 31 Temmuz 2025'te dolacak. 3 milyon 549 bin sürücü için kritik uyarı! Eski ehliyetler geçersiz olacak, yenileme ücreti 7.438 TL'ye çıkacak.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Temmuz 2025 07:12, Son Güncelleme : 29 Temmuz 2025 07:14
Eski tip sürücü belgelerinin kullanım süresi 31 Temmuz 2025 tarihinde sona erecek.
Türkiye genelinde 3 milyon 549 bin 583 kişi hala eski tip ehliyet kullanıyor. Bu kişiler, bir ay içinde ehliyetlerini yenilemezlerse belgeleri geçersiz sayılacak ve yenileme için 7 bin 423 lira ödeme yapmak zorunda kalacaklar. Şu ana kadar 32 milyon 817 bin 997 kişi ehliyet yenileme başvurusu yaptı.
Ehliyet Yenileme Süreci ve Ücretler
- Eski tip sürücü belgeleri, 31 Temmuz 2025'e kadar 15 lira karşılığında yenilenebilecek.
- Bu tarihten sonra B sınıfı ehliyet yenileme ücreti 7 bin 438 lira olacak.
- Yenileme işlemi için Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama veya "nvi.gov.tr" üzerinden randevu alınabiliyor.
Gerekli Belgeler ve Başvuru Adımları
- Eski sürücü belgesinin ibrazı
- 15 liralık başvuru ücretinin ödenmesi
- Yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporu
- Son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf
- MERNİS'te kayıtlı açık adres
Yeni Ehliyetlerin Teslimatı ve Geçici Belge Kullanımı
Başvuruda bulunanların yeni sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak PTT aracılığıyla adreslerine teslim ediliyor. Bu süreçte, nüfus müdürlüklerinden veya e-Devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesi ile araç kullanılabiliyor.