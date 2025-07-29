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ABD-AB anlaşması piyasaları sarstı! Euro'da düşüş!

ABD ve AB arasındaki yeni ticaret anlaşması euroyu baskı altına aldı. Fransa ve Almanya'dan sert tepkiler gelirken piyasalar sarsıldı.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 29 Temmuz 2025 07:20, Son Güncelleme : 29 Temmuz 2025 07:22
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ABD-AB anlaşması piyasaları sarstı! Euro'da düşüş!

Euro son dönemde baskı altında kalmaya devam ediyor ve ABD-AB ticaret anlaşması piyasalar üzerinde beklenen olumlu etkiyi yaratmadı. Yatırımcılar, ABD ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki ticaret anlaşmasının şartlarının ABD lehine olduğunu ve birliğin ekonomik görünümünü pek iyileştirmediğini kabullenmekte. Bu nedenle, euro kayıplarını telafi etmekte zorlanıyor.

Avrupa'dan Anlaşmaya Tepkiler

  • Fransa, Pazartesi günü bu çerçeve anlaşmayı Avrupa için "kara bir gün" olarak nitelendirdi ve AB'nin, AB ürünlerine %15'lik bir tarife uygulayan dengesiz bir anlaşmayla ABD Başkanı Donald Trump'a boyun eğdiğini belirtti.
  • Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ülke ekonomisinin kabul edilen tarifeler nedeniyle "önemli" zarar göreceğini ifade etti.

Piyasalarda Euro'nun Performansı

Euro, büyüme endişeleri ve euro bölgesi devlet tahvili getirilerinin düşmesi nedeniyle bir önceki seansta %1,3 değer kaybederek iki aydan uzun süredir görülmeyen en sert günlük düşüşü yaşadı. Bu düşüş, doları güçlendirerek döviz sepeti karşısında bir gecede %1'lik artışa yol açtı.

Uzman Görüşleri

  • National Australia Bank Döviz Araştırmaları Başkanı Ray Attrill, "Piyasaların, bu nispeten iyi haberin mutlak anlamda euro bölgesi büyümesi için hala kötü bir haber olduğu sonucuna varması uzun sürmedi" dedi.
  • Macquarie Group Küresel Döviz ve Faiz Oranları Stratejisti Thierry Wizman, "ABD dolarının güçlenmesi kısmen yeni ABD-AB anlaşmasının ABD lehine dengesiz olduğu algısından kaynaklanıyor olsa da, aynı zamanda ABD'nin AB ve önemli müttefikleriyle yeniden ilişki kurduğu hissini de yansıtıyor olabilir" şeklinde konuştu.


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