Altın fiyatlarında düşüş! 3 haftanın dibine yaklaştı

Altın fiyatları, ABD'nin ticaret anlaşmaları yapmasıyla birlikte risk iştahını kaybetmeye başladı. Altın, ons başına 3308 dolar civarında seyrederek son üç haftanın en düşük seviyesine yakın bir noktada bulunuyor. Bu süreçte, ticaret gerilimlerinin hafiflediğine dair işaretler ve güçlenen ABD doları, altının cazibesini azaltıyor. Yatırımcılar, 12 Ağustos'taki gümrük vergilerinin durdurulması için 90 günlük bir uzatma beklentisiyle ABD ve Çin arasında devam eden görüşmeleri yakından takip ediyor. Bu gelişmeler, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret gündemi açısından kritik bir haftaya denk geliyor.

Ticaret Anlaşmaları ve Gümrük Vergileri

Pazar günü AB ile duyurulan ve çoğu Avrupa malına %15 gümrük vergisi uygulanmasını içeren anlaşmanın ardından, diğer ülkelerin de anlaşmaya varması için bu Cuma ayrı bir son tarih yaklaşıyor.

uygulanmasını içeren anlaşmanın ardından, diğer ülkelerin de anlaşmaya varması için bu Cuma ayrı bir son tarih yaklaşıyor. Kanada ve Güney Kore de dahil olmak üzere diğer büyük ticaret ortaklarıyla görüşmeler devam ediyor.

ABD Merkez Bankası ve Ekonomik Veriler

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta bir toplantı yapması planlanıyor. Piyasalar, Eylül ayında olası bir faiz indirimini fiyatlamaya devam etse de, faiz oranlarında değişiklik beklenmiyor. Yatırımcılar ayrıca bu hafta PCE fiyat endeksi ve tarım dışı istihdam raporu gibi önemli ABD ekonomik verilerini bekliyor.

Altın Fiyatlarında Güncel Durum

Ons Altın

Ons altın güne 3313 dolar dan başladı.

güne dan başladı. Gün içinde en düşük 3308 dolar , en yüksek ise 3320 dolar seviyesi görüldü.

, en yüksek ise seviyesi görüldü. Şu sıralar 3312 dolardan işlem görüyor.

Gram Altın

Gram altın güne 4320 lira dan başladı.

güne dan başladı. Gün içinde en düşük 4314 lira , en yüksek ise 4330 lira seviyesi görüldü.

, en yüksek ise seviyesi görüldü. Şu sıralar 4319 liradan alıcı buluyor.



