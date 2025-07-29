Otomobil, İETT yol bakım aracına çarptı: 1'i ağır 5 yaralı

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yan yol, otobüs ve otomobilin olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, Atakent Mahallesi O-3 Güney yan yol Mahmutbey istikametinde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Yolun sol şeridinde arıza nedeniyle duran otobüse müdahale eden yol bakım ekibine, cadde üzerinde seyreden bir otomobil çarptı.

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