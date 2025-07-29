Başvurduğu halde sınavlara girmeyen sayısı son iki yılda 3 milyonu geçti!

Başvurduğu halde sınavlara girmeyen ya da giremeyenlerin sayısı son iki yılda 3 milyonu geçti.

Türkiye gazetesinin detaylarını aktardığı haberinde, Bu durum, sınavlara başvuran adayların önemli bir kısmının çeşitli nedenlerle sınavlara katılamadığını gösteriyor. Özellikle YKS, ALES, KPSS, YDS ve DGS gibi merkezi sınavlarda bu sayıların yüksek olması dikkat çekiyor.

Sınavlara başvurduğu halde katılım göstermeyen adayların sayısındaki artış, eğitim ve kariyer planlamasında önemli bir sorun olarak öne çıkıyor.

Sınavlara Katılmayan Aday Sayıları

2023 yılında YKS'ye başvurduğu halde sınava girmeyen aday sayısı: 1,3 milyon

yılında YKS'ye başvurduğu halde sınava girmeyen aday sayısı: 2024 yılında: 600 bin

yılında: 2025 yılında: 439.536

Sınavlara Geç Kalanlar ve 15 Dakika Kuralı

Sınavlara birkaç dakika geç kalınması durumunda binaya alımların durdurulmasıyla ilgili şikayetler, siyasi gündeme de taşındı. Milletvekilleri, birkaç dakikalık gecikmeler nedeniyle adayların sınava alınmamasının kamu vicdanını yaraladığını gündeme getirdi. Ancak ÖSYM, 15 dakika kuralından geri adım atmama kararlılığında olduğunu belirtti.

ÖSYM'nin Açıklaması

"Adaylar, sınav binasına sınav başlama saatinden en geç 15 dakika önce gelmek zorundadırlar." Bu sürenin, sınavın gizlilik ve güvenliğinin korunmasına yönelik olarak adayların üst aramasının yapılması dahil iş ve işlemlerin zamanında yapılabilmesi, adayların ve görevlilerin sınav öncesi gerekli hazırlıkları tamamlamaları için belirlendiği ifade edildi. Geciken adaylar için sınav binasına alım süresinin sınırlarının kaldırılması durumunda; sınav başlama saatine kadar uzayacak bir düzensizliğin ortaya çıkacağı ve sınavın gizlilik ile güvenliğinin korunmasına yönelik iş ve işlemlerin yapılamayacağı belirtildi.



