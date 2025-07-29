İzmir'de 21 mahallede 22 saatlik su kesintisi yapılacak
İZSU, Halkapınar Arsenik Arıtma Tesisi'ndeki bağlantı çalışması nedeniyle 29 Temmuz'da İzmir'in 21 mahallesinde 22 saat süreyle su kesintisi yapılacağını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Temmuz 2025 07:38, Son Güncelleme : 29 Temmuz 2025 07:40
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), bağlantı çalışması nedeniyle bugün 21 mahallede 22 saat süreyle su kesintisi yapılacağını duyurdu.
Yapılan açıklamada, Halkapınar Arsenik Arıtma Tesisi girişindeki çelik boru hatlarının bağlantı çalışmasının gerçekleştirileceği belirtildi. Bu kapsamda, belirli mahallelerde uzun süreli su kesintisi yaşanacak ve vatandaşların gerekli önlemleri alması istendi.
Su Kesintisi Detayları
- Tarih: 29 Temmuz 2025 Salı saat 10.00 - 30 Temmuz 2025 Çarşamba saat 08.00
- Süre: 22 saat
Etkilenecek Mahalleler
- Konak ilçesi: Millet, Mehtap, Zeybek, Ferahlı, İsmet Paşa, Saygı, Murat, Atamer, Anadolu, Boğaziçi, Huzur, Trakya, Çınartepe, Yavuz Selim, Cengiz Topel, 26 Ağustos, Ulubatlı, Mehmet Akif ve Levent mahalleleri
- Bornova ilçesi: Çamkule ve Meriç mahalleleri
Zorunlu su kesintisi nedeniyle vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için gerekli tedbirleri almaları önemle tavsiye edilmektedir.