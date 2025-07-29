İzmir'de 21 mahallede 22 saatlik su kesintisi yapılacak

Yapılan açıklamada, Halkapınar Arsenik Arıtma Tesisi girişindeki çelik boru hatlarının bağlantı çalışmasının gerçekleştirileceği belirtildi. Bu kapsamda, belirli mahallelerde uzun süreli su kesintisi yaşanacak ve vatandaşların gerekli önlemleri alması istendi.

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