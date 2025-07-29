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Apple, Çin'de ilk kez mağazasını kapatıyor

Apple, Çin'in Dalian şehrindeki Parkland Mall mağazasını kapatma kararı aldı. Satışlardaki düşüş ve değişen koşullar dikkat çekiyor.

Kaynak : BloombergHT
Haber Giriş : 29 Temmuz 2025 07:56, Son Güncelleme : 29 Temmuz 2025 07:58
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Apple, Çin'de ilk kez mağazasını kapatıyor

Apple, Çin'de ilk kez bir perakende mağazasını kapatma kararı aldı. Bu gelişme, iPhone üreticisinin satışları yeniden canlandırmaya çalıştığı bu önemli pazarda dikkat çekici bir geri adım olarak değerlendiriliyor. Şirketin bu kararı, Çin pazarındaki stratejilerinde değişiklik yapabileceğine işaret ediyor.

Parkland Mall Mağazasının Kapanışı

Şirket, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Dalian şehrinin Zhongshan bölgesinde yer alan Parkland Mall mağazasının 9 Ağustos'ta kapatılacağını duyurdu. Kapanış gerekçesi olarak alışveriş merkezindeki koşulların değişmesi gösterildi.

Büyük Çin Bölgesindeki Apple Mağazaları

  • Apple'ın Büyük Çin bölgesinde yaklaşık 56 mağazası bulunuyor.
  • Bu sayı, şirketin dünya genelindeki 530'dan fazla mağazasının yüzde 10'undan fazlasını oluşturuyor.


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